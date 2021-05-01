Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

Ташиев сообщил журналистам в субботу, что делегации по демаркации и делимитации границы приняли протокол из четырех пунктов и приняли решение об отводе войск к месту постоянной дислокации.

"Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполняться", - отметил Ташиев.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако в субботу утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.