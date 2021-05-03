Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая египетская мумия беременной женщины, чем опасен смыв воды в унитазе и что известно о станции, куда переедут российские космонавты с МКС

Узловой модуль "Причал" на территории ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские исследователи нашли связь между продолжительностью грудного вскармливания и общими когнитивными способностями. У родителей спросили о длительности грудного вскармливания, а детям провели нейрокогнитивные тесты. Участвовало более 9 тысяч детей в возрасте 9-10 лет. Оказалось, что продолжительность грудного вскармливания позитивно ассоциируется с показателями общих способностей, а для исполнительных функций и памяти значимой связи не нашли.

- Бетельгейзе подвергли томографии. Благодаря этому ученые приблизились к пониманию причин Великого потемнения этой звезды, относящейся к красным сверхгигантам. В феврале 2020 года падение яркости звезды было особенно сильным, оно длилось 240 дней. По мнению ученых, истинной причиной потемнения была не пыль, а совместное действие возникшей у основания атмосферы ударной волны и восходящих конвективных потоков на видимой стороне звезды. Потом при охлаждении потока образовалось облако нейтральных молекул со сниженной прозрачностью. Это и вызвало потемнение.

- Кажется, для России эпоха МКС закончится уже в 2025 году. Мы возвращаемся в эпоху станции "Мир", которая теперь будет называться РОСС. Сайт N+1 провел небольшую инвентаризацию – что уже построено, а что еще предстоит построить.

- Канадские психологи подтвердили наличие связи между умеренными физическими наказаниями детей и повышенной вероятностью проблем с физическим и психическим здоровьем у подростков. В исследовании участвовали 1883 подростка в возрасте 14-17 лет. Согласно опросу, 18 процентов детей сообщили, что их шлепали по попе или били по рукам три или более раз в жизни. Эта же группа подростков показала более высокую частоту возникновения психических заболеваний, физических заболеваний и девиантного поведения.

- Американские инженеры выяснили, что смыв воды (даже с закрытой крышкой унитаза) заметно увеличивает концентрацию аэрозольных частиц в воздухе, повышая риск передачи заболеваний воздушно-капельным путем. Оказалось, что после смыва воды в открытом унитазе образовались аэрозольные частицы, которые достигали высоты 1,52 метра. Смыв воды в закрытом унитазе выдал меньшую концентрацию аэрозолей, но капли все равно просачивались между крышкой и сиденьем. Измерения после смывов воды в писсуаре показали самое большое количество частиц. Исследователи пришли к выводу, что важно оборудовать общественные туалеты хорошей системой вентиляции, чтобы снизить риск передачи болезней между посетителями уборной воздушно-капельным путем.

- Польские археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины. Мумия Хор-Джехути хранилась в Национальном музее в Варшаве. Ранее считали, что это мужчина. Рентгенологическое исследование мумии показало, что женщина принадлежала к фиванской элите и умерла в возрасте 20–30 лет на 26–30 неделе беременности. Плод был мумифицирован вместе со своей матерью, но не удален. Исследователи предположили, что, возможно, загробная жизнь плода могла в представлениях древних египтян случиться только, если бы он отправился туда как часть своей матери. С другой стороны, бальзамировщики, возможно, не сделали это из опасения повредить его или тело матери.

- В Великобритании стартовал второй эксперимент с целенаправленным инфицированием людей коронавирусом. Первый уже принес плоды: трое добровольцев получили дозу SARS-CoV-2 и благополучно выздоровели. Чем же ученых не устраивают миллионы потенциальных объектов исследования, которые заболели COVID-19 сами по себе? В этой статье рассказывается о том, почему для этого проекта не подойдут "обыкновенные" больные.