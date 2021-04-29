Ученые показали единственную известную "беременную египетскую мумию"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Команда польских археологов представила единственную известную египетскую мумию беременной женщины, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Журнал археологических наук (Journal of Archaeological Science).

Ранее считалось, что это мумия мужчины, предположительно, жреца. Но выяснилось, что это женщина на поздних сроках беременности.

Вероятнее всего, это была женщина с высоким статусом в возрасте от 20 до 30 лет. Плоду было примерно 26-30 недель. Скончалась женщина в I веке н.э. по неустановленным причинам.

Ученые ранее считали, что это мужчина, из-за соответствующих иероглифов на саркофаге. Теперь же исследователи полагают, что торговцы древностями положили мумию женщины не в тот саркофаг в XIX веке, когда разграбления гробниц происходили повсеместно.

Журнал отмечает, что это единственный известный образец мумификации беременной женщины, впервые были получены рентгеновские изображения плода в мумии. Отмечается, что внутри мумии были найдены забальзамированные и завернутые в ткань органы. Плод не извлекался.

Проект "Варшавские мумии" был запущен в 2015 году. Его цель состоит в исследовании артефактов в Национальном музее польской столицы.

Мумифицированные останки были подарены музею Варшавы в 1826 году. Даритель сообщал, что их нашли в Фивах, но в XIX веке зачастую артефакты намеренно приписывали к другим городам, чтобы увеличить их стоимость.