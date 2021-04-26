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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польза позднего начала школьных занятий, многофункциональный антидепрессант, а также спайк-белок коронавируса как нарушитель свертываемости крови

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Крупномасштабное исследование веско подтвердило, что начинать уроки позже – гораздо полезнее. В его рамках у примерно 28 тысяч учащихся в США изменили время начала уроков. Исследование показало, что более позднее начало занятий в средних и старших классах школ положительно влияет на удовлетворенность учащихся продолжительностью сна и уменьшает клинические проявления дневной сонливости. При этом, как установили, более раннее начало уроков в младших классах на эти показатели существенно не влияет.

- Ученые спросили у 91 женщины, какими приемами они пользуются, флиртуя с мужчиной, когда рядом конкурентка, и оценили эффективность этих приемов. Наиболее эффективными оказались: прикосновение, зрительный контакт, объятие, смех над шутками и действие, когда женщина становится между мужчиной и соперницей. Прием, который участники оценили как самый эффективный, – это прикосновение к рукам, плечам и груди.

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- Биологи экспериментально показали, что, возможно, S-белок коронавируса непосредственно причастен к нарушениями свертываемости крови. Ученые заметили, что добавление в кровь свободного спайкового S-белка вызывало формирование амилоидных сгустков и изменения формы клеток крови. Кроме того, исследователи смоделировали ток плазмы в сосудах и экспериментально показали, что у пациентов с ковидом он может быть сильно затруднен.

- Два литра энергетика в день за два года довели британца до кардиомиопатии. В отделение кардиологии поступил 21-летний мужчина с затрудненным дыханием и вздутием живота. Врачи обнаружили у него гидронефроз, тромбы в сердце и расширение желудочков сердца. Состояние пациента стало улучшаться, как только перестал принимать энергетики и началось лечение. Его выписали спустя 58 дней для амбулаторного наблюдения.

- Любителям видеоигр и научной фантастики хорошо знакома вселенная Mass Effect и ее история: 14 мая к выпуску планируется издание-ремастер игры. В этой компьютерной игре в жанре ролевого боевика много физических эффектов и принципов, позволяющих героям саги путешествовать между звездами и поддерживать связь с теми, кто находится на другом конце галактики. N+1 разбирался, насколько реален с точки зрения науки сам "эффект массы" и технологии, которые его используют.

- Недавно сообщалось, как антидепрессант помог мышам снять воспаление в суставах. Оказалось, что это не предел – в списке потенциальных мишеней этого лекарства уже значатся болезни сердца, опухоли и даже лихорадка Эбола.

N+1 Дайджест

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