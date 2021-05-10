Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самые популярные птицы в инстаграме, огромный уличный робот-пылесос в Хельсинки и репарация ДНК, помогающая дожить до ста лет

Исполинский лягушкорот с птенцом Фото: SOPA Images/Contributor via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Улицы Хельсинки начал подметать автономный робот-пылесос Trombia Free. Днем он передвигается по популярному прогулочному маршруту Баана, а по ночам убирается и в других частях города. Размеры робота составляют 3,52 метра в длину и 2,3 метра в ширину. При установке дополнительных боковых щеток ширина увеличится до 3 метров. В зависимости от установленной батареи робот может работать 8,5 или 17 часов на одной зарядке в режиме обычной уборки.

- Немецкие психологи, проанализировавшие больше 20 тысяч постов в инстаграме, выяснили, что пользователи этой соцсети лайкают лягушкоротов чаще, чем каких-либо других пернатых. Лягушкороты (Podargidae) – крупные ночные птицы из отряда козодоеобразных (Caprimulgiformes) обитают от Южной и Юго-Восточной Азии до Австралии и островов Океании. Они окрашены неярко, но выглядят довольно необычно и порой забавно. По словам авторов, полученные результаты говорят о том, что наибольшей популярности в Instagram добиваются не самые яркие и красивые птицы, а наиболее интересные, своеобразные или запечатленные в необычной ситуации.

- Ученым удалось экспериментально продемонстрировать квантовые эффекты в макромире. Макроскопические объекты тоже проявляют квантовые свойства, но значительно слабее, чем классические, и лишь тщательные эксперименты могут их выявить. Так, одна группа исследователей показала, как можно сгенерировать квантовое запутанное состояние и подтвердить его наличие прямым экспериментом. Вторая группа ученых научилась избегать стандартный квантовый предел в измерениях аналогичной системы.

- Американский инженер создал небольшой радиоуправляемый экранолет, использующий экранный эффект для увеличения подъемной силы. Экранолет поддерживает себя на оптимальной высоте, отслеживая ее при помощи лазерного дальномера и самостоятельно управляя уровнем тяги. Для более точного управления и стабильного полета инженер Дэниел Райли планирует использовать рули высоты, но это потребует более сложного алгоритма управления.

- Долгожители имеют более эффективные механизмы репарации ДНК. К такому выводу пришли ученые из Италии и Швейцарии, сравнив геномы долгожителей старше 104 лет и остальных людей. Оказалось, что основные отличия между ними касаются гена, связанного с репарацией ДНК. Он позволяет им избегать накопления мутаций, которые свойственны обычно процессам старения.

- Американские археопаразитологи провели анализ образцов, взятых из 200-летнего туалета, доказав, что богатые сельские жители могли страдать от таких инфекций наряду с городской беднотой. Ученые проанализировали образцы фекалий из древнего туалета на территории кампуса Дартмутского колледжа в Ганновере (Нью-Гэмпшир). Эти образцы относятся, вероятно, к 1830-1840-м годам, когда дом был занят обеспеченной семьей. Исследователи нашли в трех образцах яйца двух видов ленточных червей, а также власоглава. Распространение яиц паразитов в образцах могло, по мнению авторов, повлиять на большую часть общины Дартмута.

- Некоторые животные передвигаются так, будто их создали в тайных лабораториях Министерства дурацких походок из знаменитого скетча Монти Пайтона. Но эти забавные на первый взгляд движения имеют смысл. Пройдите тест и попробуйте понять, какой.