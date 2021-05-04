Белоруссия установила доптарифы на транспортировку нефти из РФ на Полоцк

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии ввело тарифы на услуги по транспортировке нефти из РФ по дополнительным маршрутным направлениям.

"Данное решение предусмотрено постановлением МАРТ от 3 мая 2021 года и обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В сообщении на сайте ОАО "Гомельтранснефть Дружба" говорится, что предприятие обратилось в министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк и Полоцк - Новополоцк.

В сообщении компании говорится, что в 2020 году ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к реконструкции

резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк", который располагается на границе Полоцкого района и города Новополоцка Витебской области. К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тыс. кубометров. В завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тыс. кубометров.

"Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк. Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии. Отмечается, что методика изменения тарифов утверждена министерством экономики по согласованию с Федеральной службой по тарифам РФ.

Постановление МАРТ вступает в силу после его официального опубликования.

Согласно решению Минфина США от 19 апреля, в отношении "Белнефтехима" и, в частности, его дочернего предприятия – Новополоцкого НПЗ ("Нафтан") отменяется мораторий на санкции, действовавший с октября 2015 года. До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества. Поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии (Мозырский и Новополоцкий НПЗ), по данным "Транснефти", в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн. Данный объем в 2 раза меньше, чем в апреле.

Как сообщалось, тариф на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля был повышен на 6,6%.