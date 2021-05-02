Головченко рассказал о сближении позиций России и Белоруссии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о сближении позиций России и Белоруссии за последние шесть месяцев. По его словам, за это время удалось достичь большего, чем за несколько предыдущих лет.

Головченко добавил, что Белоруссия не хотела бы откладывать в долгий ящик согласование с Россией двух оставшихся интеграционных карт, как и ставить жесткие сроки в этом вопросе.

"Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два", - сказал он.

Программы, согласованные на уровне руководителей отраслевых ведомств, подразумевают проведение единой политики двух стран в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве, уточнил Головченко.

"По оставшимся картам - они достаточно сложные с точки зрения экономической. Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет, и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал", - подчеркнул белорусский премьер-министр.

Ранее Головченко сообщил о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, а в работе остаются два проекта документов. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко 27 апреля рассказал, что срок подписания дорожных карт по интеграции России и Белоруссии может сдвинуться на сентябрь-октябрь.