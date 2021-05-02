Белоруссия заявила, что санкции США не являются препятствиями для поставок нефти из РФ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Нефть из РФ поставляется в Белоруссию в соответствии с контрактами, штатно, несмотря на санкции США, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Санкции распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. Но как бы мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

В концерне "Белнефтехим" 29 апреля опровергли слухи о возможном дефиците топлива и его резком удорожании. Пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко заявил "Интерфаксу", что белорусские НПЗ работают в штатном режиме, а экспертные позиции о возможном дефиците топлива носят "провокационный характер".