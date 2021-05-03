Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек

Фото: Игорь Коваленко/EPA/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова на брифинге в понедельник.

"Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 человека скончались", - сказала Солтонбекова.

На 2 мая число пострадавших со стороны Киргизии составляло 178 человек, количество погибших также было 34 человека.

В минувшую субботу глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.