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Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек
Фото: Игорь Коваленко/EPA/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова на брифинге в понедельник.

"Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 человека скончались", - сказала Солтонбекова.

На 2 мая число пострадавших со стороны Киргизии составляло 178 человек, количество погибших также было 34 человека.

В минувшую субботу глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Хроника 29 апреля – 03 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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