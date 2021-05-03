Жертвами конфликта с Таджикистаном стали 36 жителей Киргизии

В центре Бишкека 1 мая Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 36 человек, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава страны Жылдыз Айгерчинова.

Ранее сообщалось о 34 погибших.

По словам Айгерчиновой, было обнаружено тело пятилетнего ребенка. "29 апреля в селе Арка Лейлекского района семья убегала во время конфликта. Мать с двумя детьми переходила канал, в это время мальчик упал в канал, его обнаружили почти на границе с Таджикистаном. Врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка", - рассказала она.

Чуть ранее на брифинге замминистра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова сообщила, что скончался пострадавший во время конфликта житель села Максат 1967 года рождения.

Как сообщалось, 28 апреля на киргизско-таджикском участке границы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла на следующий день в вооруженное столкновение между военными Киргизии и Таджикистана.

Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

В минувшую субботу главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии границы вглубь своих территорий.

Также сегодня сообщалось, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 183 человека.

Как сообщали местные СМИ, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - были ранены. Официальных данных от Душанбе пока нет.