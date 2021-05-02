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Бишкек оценил число пострадавших в конфликте с Таджикистаном в 178 человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова.

"На 2 мая число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек, 34 погибли", - сказала Солтонбекова.

Ранее, по данным на субботу, сообщалось, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

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