Украинский эксперт увидел риск страны выйти на 1-е место по COVID-смертности в Европе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Украина в ближайшие две недели может выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди крупных стран Европы, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве.

По его словам, в настоящее время страна - на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 млн чел. (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения).

"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат влияния праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.

В KSE прогнозируют, что через неделю в "красной" зоне могут остаться три области - Хмельницкая, Харьковская и Сумская.