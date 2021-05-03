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Истребители F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) в понедельник состоялась торжественная церемония ротации миссий по охране воздушного пространства стран Балтии. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии передали ответственность итальянским ВВС.

Впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности примут участие истребители F-35 пятого поколения, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Харригян (Jeffrey L. Harrigian) поблагодарил Эстонию за теплый прием союзников. "Вы оказали фантастическую поддержку всем подразделениям воздушной безопасности, дислоцировавшимся здесь с 2014 года", - сказал Харригян, поблагодаривший также немецкий контингент за восьмимесячную миссию. Также он пожелал успехов отряду ВВС Италии.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet) на церемонии ротации отметил важность присутствия союзников в восточной части Европы: "Внешняя политика России по-прежнему агрессивна, эскалация нарастает, о чем свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границам Украины и в Крым. Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям".

Итальянским пилотам и техническому персоналу предстоит четырехмесячная миссия.

Базой 13-й итальянской авиагруппы (13 Gruppo - Nucleo Tattiche), выполняющей миссию по обеспечению воздушной охраны в Эстонии, является авиабаза Амендола. Прибывшие в Эмари истребители дежурят на авиабазе, при необходимости выполняют поисковые полеты и проводят регулярные учебные полеты. Италия ранее участвовала в миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари в 2018 году.

Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны действовать как истребители, разведчики, а также наносить удары по наземным целям.

ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. В 2012 году саммит НАТО в Чикаго продлил миссию по охране воздушного пространства стран Балтии на неопределенный срок. Второе участвующее с 29 апреля в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве - это авиакрыло ВВС Италии, располагающее истребителями Eurofighter Typhoon.

Эстония Италия Германия Эмари F-35

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