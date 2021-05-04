Что случилось этой ночью: вторник, 4 мая

Иск против "Северного потока 2", развод Билла и Мелинды Гейтс, протесты против налоговой реформы в Колумбии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Немецкие экологи из NABU подали в суд иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока 2". Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

- Энтони Блинкен заявил, что США стремятся к стабильным отношениям с Россией, но для этого необходимо аналогичное стремление Москвы. Глава Госдепа отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

- Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. Они заявили, что продолжат совместную работу в основанном ими благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

- В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы. Около 800 человек пострадали, свыше 400 задержаны. Демонстрации также привели к отставке министра финансов, одного из архитекторов спорной реформы.

- На юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице "Вечный зов". МЧС сообщило о гибели трех человек, но позже оказалось, что медикам удалось их спасти. Всего пострадали семь человек.