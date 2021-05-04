Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Архивное фото Фото: АГН "Москва"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Три человека, ранее считавшиеся погибшими на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, живы. Им понадобились реанимационные действия, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Отмечается, что благодаря усилиям медиков один человек пришел в сознание. Реанимация двух человек продолжается. Всего, по уточненным данным, пострадали семь человек. Погибших нет.

Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили о гибели трех человек в результате пожара в пятиэтажной гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на первом этаже и частично в коридоре. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К настоящему моменту огонь потушен.