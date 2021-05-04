Три человека погибли на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

По данным ведомства, пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании на 6-ой Кожуховской улице, д. 26. Горел первый этаж и частично коридор. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К настоящему моменту огонь потушен.

Всего внутри, по данным администрации гостиницы, находились 305 человек.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположена гостиница "Вечный зов".