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Три человека погибли на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

По данным ведомства, пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании на 6-ой Кожуховской улице, д. 26. Горел первый этаж и частично коридор. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К настоящему моменту огонь потушен.

Всего внутри, по данным администрации гостиницы, находились 305 человек.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположена гостиница "Вечный зов".

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