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Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 20

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По последним данным, в результате обрушения метромоста вместе с поездом в Мехико погибли 20 человек, сообщила мэр города Клаудия Шайнбаум. Об этом сообщает El Universal. Ранее говорилось о 15 погибших.

49 пострадавших доставлены в больницы.

К спасательной операции, по словам мэра, подключился подъемный кран. До его прибытия спасательные работы прерывали из-за возросшего риска новых обрушений.

Метромост у станции Olivos 12-й линии метрополитена обрушился на проезжавшие под ним машины, когда по мосту проходил состав. Под завалами находится по меньшей мере один автомобиль.

El Universal напоминает, что после землетрясения в сентябре 2017 года жильцы домов, находящихся рядом с этим участком 12-й линии, начали сообщать о появившихся на мосту трещинах и высказывать опасения, что он может рухнуть.

Мексика Мехико Olivos Клаудия Шайнбаум

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