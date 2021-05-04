В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство Дании с 6 мая разрешило открыться начальным школам, театрам, концертным залам и кинотеатрам, но с ограничением на заполняемость залов: не более 2000 человек в одном помещении или на открытой площадке. Об этом сообщает The Local.

Ограничение по численности собраний ввели 4 мая, тогда как ранее предполагалось, что концертные площадки и театры смогут работать без ограничений. Организаторам крупных уличных музыкальных фестивалей, таких как Roskilde, Northside или Tinderbox, пришлось в срочном порядке их отменять.

Деловые встречи и мероприятия разрешили проводить для тысячи участников при условии, что они будут разведены по двум помещениям поровну.

Ресторанам разрешили закрываться позже 23 часов, такое же ограничение отменили для частных вечеринок.

Взрослым гражданам разрешили посещать спортзалы при условии, что у них есть COVID-паспорт - документ о сделанной прививке, перенесенной инфекции или об отрицательном ПЦР-тесте, сданном в течение последних 72 часов.

Предполагается, что с 21 мая к нормальной работе вернутся все школы и вузы.

Глава Минюста страны Ник Хэккеруп заявил, что эпидемиологическая ситуация в Дании сейчас спокойная, но важно не допустить слишком поспешного "открытия" после локдауна, чтобы не спровоцировать третью волну эпидемии.