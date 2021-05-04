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Пилоты Air India отказались работать, пока им не сделают прививку от COVID

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пилоты индийской авиакомпании Air India отказываются выходить в рейсы, пока их в срочном порядке не привьют от коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений в стране, сообщает издание Times of India.

"Без медицинской поддержки экипажа, без страховки и при значительном сокращении зарплаты мы не в том положении, чтобы продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации", - говорится в письме индийского профсоюза пилотов руководству компании Air India.

В миреИндия преодолела отметку в 20 млн заражений коронавирусомЧитать подробнее

Эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшилась в последние недели. Больницы не справляются с огромным числом поступающих больных. Тела умерших пациентов сжигают на кострах из-за большой загрузки крематориев. На этом фоне власти отменили самое популярное спортивное соревнование в стране - лигу крикета.

Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди не хочет вводить национальный локдаун, опасаясь неприятных последствий для экономики страны. Но некоторые члены индийского парламента уверены, что это единственный выход.

"Я просто хочу прояснить, что локдаун сейчас - единственный вариант из-за полного отсутствия стратегии у правительства Индии. Они не только позволили, но и активно помогли вирусу достигнуть этой стадии, когда других способов остановить его нет", - написал в твиттере член Индийского национального конгресса Рауль Ганди.

С начала пандемии в Индии коронавирус зарегистрировали у более чем 20 млн человек. Только во вторник выявили более 355 тыс. новых случаев COVID-19. Число летальных исходов в результате заболевания превышает 222 тыс.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Индия коронавирус Air India

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