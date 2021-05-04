Пилоты Air India отказались работать, пока им не сделают прививку от COVID

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пилоты индийской авиакомпании Air India отказываются выходить в рейсы, пока их в срочном порядке не привьют от коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений в стране, сообщает издание Times of India.

"Без медицинской поддержки экипажа, без страховки и при значительном сокращении зарплаты мы не в том положении, чтобы продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации", - говорится в письме индийского профсоюза пилотов руководству компании Air India.

Эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшилась в последние недели. Больницы не справляются с огромным числом поступающих больных. Тела умерших пациентов сжигают на кострах из-за большой загрузки крематориев. На этом фоне власти отменили самое популярное спортивное соревнование в стране - лигу крикета.

Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди не хочет вводить национальный локдаун, опасаясь неприятных последствий для экономики страны. Но некоторые члены индийского парламента уверены, что это единственный выход.

"Я просто хочу прояснить, что локдаун сейчас - единственный вариант из-за полного отсутствия стратегии у правительства Индии. Они не только позволили, но и активно помогли вирусу достигнуть этой стадии, когда других способов остановить его нет", - написал в твиттере член Индийского национального конгресса Рауль Ганди.

С начала пандемии в Индии коронавирус зарегистрировали у более чем 20 млн человек. Только во вторник выявили более 355 тыс. новых случаев COVID-19. Число летальных исходов в результате заболевания превышает 222 тыс.