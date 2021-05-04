В Германии вырос уровень преступности на почве национализма

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уровень преступлений на почве национализма серьезно вырос в Германии, сообщил во вторник глава немецкого МВД Хорст Зеехофер.

"Число правоэкстремистских правонарушений достигло нового уровня, самого высокого с момента принятия конституции ФРГ (в 1949 году - ИФ)", - сказал министр журналистам, представляя доклад министерства по политически мотивированным преступлениям за 2020 год.

Всего в 2020 году было зафиксировано 44 692 политически мотивированных преступления. Из них, по словам Зеехофера, 23 604 преступления можно отнести к праворадикальным нарушениям. В свою очередь из этого числа преступлений примерно 85% составляет пропаганда и оскорбления.

Примерно 11 тысяч правонарушений в 2020 году можно отнести на счет "левых" радикалов.

Зеехофер также отметил рост числа правонарушений на почве антисемитизма.