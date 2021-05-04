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В Эстонии суд продлил арест активисту русскоязычной общины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский уездный суд продлил на два месяца арест активисту русскоговорящей общины, юристу Сергею Середенко. В Госпрокуратуре журналистам rus.err.ee сообщили, что пока ему не предъявляли официальное обвинение и не могут обнародовать причину задержания и суть выдвинутых к нему претензий.

"Прокуратура принимает во внимание обоснованный общественный интерес к этому делу. Если уголовное дело достигнет стадии, когда можно будет предоставить общественности больше информации без ущерба для разбирательства и презумпции невиновности, то это будет сделано", - заявили прокуроры.

Похожий ответ поступил и на запросы депутата Европарламента Яны Тоом (Yana Toom) и депутата парламента Эстонии Марии Юферевой-Скуратовски.

Середенко был задержан 2 марта и арестован, об этом стало известно только в конце месяца. 12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу заявил, что Середенко вменяют контакты с российскими спецслужбами.

В конце апреля НКО "Русская школа Эстонии" обратилась к заместителю председателя ПАСЕ Петру Толстому с просьбой обратить внимание на ситуацию с задержанием Середенко.

57-летний Середенко годами занимался в той или иной форме общественной и правозащитной деятельностью, помогал отстаивать русскоязычное образование в стране. По данным СМИ, он в 1985 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности "энергетика", а в 1999 году получил диплом бакалавра права Московского государственного индустриального университета (МГИУ). В последние годы он не мог найти работу по специальности и работал дворником в гимназии в городе Маарду.

Эстония Сергей Середенко Госпрокуратура Харьюсский суд

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