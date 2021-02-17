Эстонская разведка заподозрила РФ в попытке расколоть Запад во время пандемии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия надеется, что пандемия коронавируса будет способствовать ослаблению единства стран Запада, считает департамент внешней разведки Эстонии.

В ежегоднике департамента внешней разведки прибалтийской страны отмечается, что "Кремль надеется, что пандемия ускорит движению международной ситуации к многополярности и способствует ослаблению влияния западных стран на мировой арене.

Эстонская разведка убеждена, что с помощью "клеветы" и дискредитации западных вакцин Россия надеется создать более благоприятные позиции для своих вакцин на мировом рынке, показать себя как глобальную силу, способную первой предложить решение кризиса COVID-19.

Кроме того, там считают, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия усиливает военную мощь для противостояния НАТО.

"В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, Россия продолжала создавать новые части на западе, а также модернизировать и развертывать ракетное оружие", - говорится в ежегоднике департамента внешней разведки.

Департамент внешней разведки Эстонии также считает, что Россия является главной угрозой безопасности в киберпространстве.

Для расширения своего влияния российские спецслужбы используют отработанные еще во времена Советского союза активные методы действий с учетом новых условий, развития интернета и технологий, утверждают в Таллине.

В числе таких методов называются взломы инфосистем с целью кражи и организации утечек деликатной информации, распространение подлинных или фальшивых документов с целью поощрить в обществе антиправительственные дискуссии, заражение вредоносными программами электронных писем для привлечения целей с учетом их сферы работы и интересов, кибер-атаки и т.п.