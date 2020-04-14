Власти Эстонии раскрыли данные о завербованных российскими спецслужбами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии с 1991 года за государственную измену осуждены шесть человек, а еще 14 получили сроки за сотрудничество с российскими спецслужбами, сообщила полиция безопасности (КАПО). Ее гендиректор Арнольд Синисалу отметил повышенный интерес российских спецслужб к Эстонии.

В КАПО назвали фамилии осужденных, ранее их называли эстонские СМИ.

Так, в 2019 году за работу на спецслужбы России были осуждены три человека, в том числе, бывший сотрудник полиции безопасности, гражданин Эстонии Владимир Куликов, был приговорен к трем годам тюрьмы за сотрудничество с ФСБ. Ранее сообщалось, что Куликова осудили на пять лет.

За "ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики" к пяти годам был приговорен проживающий в стране гражданин России, бывший член правления Эстонского союза ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы "Боевое Братство" Сергей Кондрат.

Также, по данным КАПО, на ФСБ работал Дмитрий Козлов, собиравший информацию о работе пограничников в Южной Эстонии.