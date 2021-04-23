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Дату начала полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх определит COVID-оперштаб

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Решение об открытии авиасообщения с курортами Египта и о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх во второй половине мая примет федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил сам оперштаб.

Там отметили, что оперштаб и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.

"В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении.

Ранее 23 апреля стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону договорились о возобновлении авиасообщения по этим направлениям.

Источник "Интерфакса" в авиаотрасли сказал, что на урегулирование всех формальностей уйдет недели две, и, скорее всего, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновятся по второй декаде мая.

После этого посол Египта в России Ихаб Наср сказал журналистам, что не знает конкретную дату возобновления перелетов, по его сведениям решения по дате еще не принято и вопрос все еще обсуждается.

Авиасообщение с Египтом было полностью прервано после того, как осенью 2015 года ФСБ признала терактом взрыв российского пассажирского самолета 31 октября над Синаем. После этого условием возобновления перелетов со стороны Москвы стала проверка египетских аэропортов российскими специалистами по безопасности и усиление там мер безопасности.

В январе 2018 года Москва разрешила возобновить авиасообщение с Каиром.

Египет Хургада Шарм-эль-Шейх Абдель Фаттах Ас-Сиси Владимир Путин Ихаб Наср коронавирус

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