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Байден намерен привить 70% взрослого населения от COVID-19 к 4 июля

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США в рамках вакцинации против коронавируса поставили перед собой новую цель - привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

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"Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации", - сказал президент в ходе выступления. Он пояснил, что таким образом в следующие 60 дней в стране должны быть сделаны 100 млн прививок от COVID-19.

Президент США отметил, что нынешняя задача властей - убедить как можно больше американцев вакцинироваться, а выполнение этой цели позволит стране сделать "еще один шаг по возвращению к нормальной жизни". Однако, добавил Байден, гражданам необходимо по-прежнему соблюдать предписания Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Также он сообщил, что американские власти будут готовы вакцинировать подростков, как только надзорные ведомства разрешат применять вакцину разработки компании Pfizer-BioNTech для этой категории населения.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу, выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 33,2 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 591 тыс. из них имели летальный исход.

Хроника 09 января 2020 года – 04 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США Pfizer BioNTech COVID-19 коронавирус

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