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В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден во вторник объявил о новом этапе иммунизации населения против COVID-19, который включает в себя акцент на

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детях в возрасте от 12 до 15 лет, cообщает NBS News.

Хотя в настоящее время в США нет специальной вакцины для подростков в возрасте до 16 лет, FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), как ожидается, одобрит запрос о внесении поправок в разрешение на использование вакцины для этой возрастной категории на следующей неделе, по словам высокопоставленного чиновника.

Байден сообщил во время выступления в Белом доме во вторник, что власти США готовы после разрешения FDA немедленно открыть около 20 000 площадок по всей стране для вакцинации подростков. Он добавил, что вакцины будут предоставляться непосредственно педиатрам, чтобы родители могли обсуждать любые вопросы со своими семейными врачами и чтобы дети могли получать прививки от людей, которые им хорошо знакомы. Вакцинация также будет по-прежнему доступна детям от 12 лет и старше в аптеках и других общественных центрах.

В начале апреля компания Pfizer обратилась к FDA с просьбой расширить свое разрешение на использование вакцины для подростков в возрасте от 12 до 15 лет после того, как заявила, что ее клинические испытания подтвердили 100% безопасность вакцины и эффективность для этого возрастного диапазона. В конце прошлого года FDA выдало разрешение на экстренное использование препарата людям в возрасте 16 лет и старше.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден COVID-19 Коронавирус Pfizer

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