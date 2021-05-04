Жителям Нью-Джерси пообещали бесплатное пиво за прививку от COVID-19

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Жители Нью-Джерси, которые привьются от коронавируса в мае, получат право на бесплатную порцию пива, заявил на пресс-конференции губернатор штата Фил Мерфи. Об этом сообщает ABC News.

В акции "Shot and a Beer" (Получи пиво за укол) участвуют 13 баров и пивных. К участию будут допущены любые граждане в возрасте от 21 года, получившие первую дозу вакцины в мае. В офисе губернатора подчеркнули, что те, кто получил первую дозу до мая, бесплатного пива не получат.

Задача акции - стимулировать вакцинацию и приблизиться к целевому показателю в 4,7 млн привитых жителей штата к концу июня. ABC News отмечают, что это только одна из инициатив руководителей города и штата, предпринимаемых для продвижения вакцинации, и что в целом эти меры довольно успешны.

По данным Минздрава штата на 3 мая, в Нью-Джерси обе дозы вакцины от коронавируса получили 3,2 млн жителей штата, или примерно 37% от всего населения. Однако в последние недели темпы вакцинации в штате замедляются, как и почти во всей стране.

На утро 4 мая, по данным счетчика Worldometers, в США с начала пандемии выявили 33 230 561 случай заражения коронавирусом. Умерли 591 514 заболевших.