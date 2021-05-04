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Генпрокурор Чехии допустил приостановку дела о взрывах во Врбетице

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о взрывах в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если Чехии не удастся допросить подозреваемых, заявил генпрокурор Павел Земан, сообщает Ceske noviny.

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"С самого начала я говорил, что есть только одна следственная версия, и что нельзя исключать, что уголовное дело в конечном итоге закончится откладыванием, если мы не допросим двух подозреваемых или не обеспечим их присутствие. Такова юридическая процедура", - добавил Земан.

В четверг, 29 апреля, в Чехии прошли массовые акции протеста против президента Чехии Милоша Земана. Участники протестов обвинили президента страны в госизмене и потребовали, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента. Так протестующие отреагировали на заявления президента о том, что данных о причастности "российских агентов" к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году нет.

Ранее, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Хроника 15 апреля – 04 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
Чехия Врбетице Павел Земан

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