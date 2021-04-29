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В Чехии прошли массовые протесты против президента страны

В Чехии прошли массовые протесты против президента страны
Протест против президента Земана в Праге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек в четверг приняли участие в акции протеста против президента Чехии Милоша Земана, сообщает агентство Associated Press.

Протестующие собрались на центральной Вацлавской площади. Они соблюдали "социальную" дистанцию и носили маски.

Участники акции обвиняют Земана в госизмене и требуют, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента в связи с его недавними заявлениями об отсутствии данных о присутствии "российских агентов" в Врбетице в момент взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

В миреПрезидент Чехии заявил, что нет данных об агентах из РФ во ВрбетицеЧитать подробнее

Акции протеста против президента прошли и в других городах Чехии.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

При этом, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва. "Давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, и лишь затем примем решение", - подчеркнул он.

По словам Земана, если подтвердится причастность российских агентов ко взрыву во Врбетицах, Россия должна будет заплатить за это, например, неучастием "Росатома" в тендере по АЭС "Дукованы", как о том объявило на неделе правительство Чехии. Напротив, если подозрения будут опровергнуты, то, отметил Земан, из этого следует, что речь шла об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для внутренней политической жизни Чехии.

Хроника 15 – 29 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Прага Чехия Милош Земан

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