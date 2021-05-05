Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство

Президент Израиля в среду сообщит о дальнейших шагах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось договориться с депутатами других партий и сформировать коалиционное правительство в стране, он вернул мандат президенту Реувену Ривлину, передают израильские СМИ.

"Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал президента, что не смог сформировать правительство и возвращает мандат (на формирование кабинета министров - ИФ) главе государства", - отмети представитель Ривлина.

Такое развитие событий в охваченном политическим кризисом Израиле было ожидаемо. Большинство наблюдателей предрекало, что Нетаньяху не сможет сформировать правящую коалицию.

Теперь Ривлин в среду утром должен огласить, что будет дальше: либо он вернет мандат Кнессету, что будет означать его роспуск и новые парламентские выборы, либо выберет нового кандидата, который получит 28 дней на формирование коалиционного правительства.

Издание newsru.co.il отмечает, что в политических кругах Израиля полагают, что следующим политиком, который может получить возможность попытаться сформировать правительство, может стать Яир Лапид, возглавляющий партию "Еш Атид". Ранее Лапид был ближайшим соратником Бени Ганца в оппозиционной левой партии "Кахоль-Лаван".

Как писал портал, в партии Нетаньяху попытаются не допустить такого поворота событий и порекомендовать президенту передать мандат выходцу из "Ликуда", правому политику Нафтали Беннету, который перед выборами основал партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"). Беннет еще до выборов не исключал, что его партия может составить коалицию с "Ликудом". В то же время Нетаньяху в ночь на среду обвинил как раз Беннета в нежелании вступать с ним в коалицию.

Чтобы утвердить состав правительства, кандидат, получивший мандат от президента, должен заручиться поддержкой 61 депутата из 120. Если он не справится в течение 28 дней, президент может дать ему еще 14 дней. Однако в истории Израиля уже были ситуации, когда кандидат не справлялся с возложенной на него задачей за 42 дня. В этом случае президент может выбрать другого кандидата на формирование правительства. Если же и у второго кандидата не получится это сделать, то в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя президента запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.