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Ключевой израильский политик отказался формировать коалицию правых сил

Нафтали Беннет заявил, что будет формировать правительство с соперниками Нетаньяху

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет в воскресенье объявил, что будет работать с соперниками премьера Биньямина Нетаньяху над формированием нового правительства страны.

По сообщению The Times of Israel, Беннет объяснил свое решение тем, что не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами.

Позиция Беннета принципиально важна, так как без него ни Нетаньяху, ни оппозиция не могут создать коалиционное правительство.

Нетаньяху назвал ложью слова Беннета о нереальности формирования коалиции правых сил. Также премьер заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".

До эскалации конфликта с сектором Газа Беннет, по сообщениям СМИ, планировал объявить о договоренности сформировать коалицию так называемого "правительства перемен" вместе Яиром Лапидом и его партией "Еш Атид". Однако в ходе недавнего обострения палестино-израильского конфликта Беннет отменил договоренности с Лапидом, посчитав, что Нетаньяху может эффективнее противостоять палестинским группировкам из Газы.

По итогам последних выборов первым право попробовать сформировать коалицию получил Нетаньяху, но ему не удалось это сделать, и поэтому мандат был передан Лапиду. Лапид пытается сформировать коалицию из оппозиционных партий.

Израиль Нафтали Беннет Биньямин Нетаньяху

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