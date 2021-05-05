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Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали РФ и Китай

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На состоявшейся в Лондоне встрече глав МИД G7 больше всего внимания было уделено России и Китаю, сообщил высокопоставленный представитель госдепа журналистам.

"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Белоруссии; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - заявил чиновник.

Ранее стенограмму брифинга распространил госдеп. Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии состоялась во вторник.

В состав группы входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

G7 Россия Китай

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