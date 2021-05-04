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Главы МИД G7 на первой встрече с начала пандемии обсудили Китай

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена обсуждению общих позиций по отношению к Китаю, сообщают европейские СМИ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб еще до начала заседания призывали страны G7 объединиться перед лицом вызовов от Китая.

Рааб в понедельник говорил о "растущей потребности и необходимости в гибком кластере стран с одними ценностями, которые хотят защитить многостороннюю систему".

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Блинкен, в свою очередь, отмечал, что у США нет цели сдержать Китай.

"Что мы пытаемся сделать – это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в который наши страны так много инвестировали так много десятилетий ради блага, я бы утверждал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай", - сказал Блинкен.

Другие страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - по большей части разделяют опасения Великобритании и США по поводу Китая, хотя у некоторых из них другой подход к отношениям с Пекином.

Так, Италия до пандемии считалась одной из самых дружественных западных стран для Китая. В 2019 году она даже подписала соглашение в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь".

На повестке во вторник также были ситуация в Ливии, Эфиопии, Сомали, Белоруссии, на Западных Балканах, отношения с Россией и Ираном и переворот в Мьянме. В среду министры планируют обсуждать вакцинацию.

G7 Китай США Великобритания

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