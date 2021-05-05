Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за подозрения на COVID

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что не будет принимать участие в очной встрече "группы семи" в среду в Лондоне из-за возможного заражения коронавирусом.

"Вчера вечером я узнал, что, возможно, мог заразиться коронавирусом". - написал министр в твиттере.

"В качестве меры предосторожности, а также из уважения к другим, я решил провести свои запланированные встречи в виртуальном формате. Это касается и сегодняшней встречи G7", - отметил находящийся в Великобритании глава МИД Индии.

Индия не является членом "группы семи", но вместе с представителями Южной Кореи, Австралии и ЮАР индийский министр был приглашен на встречу в среду.

Первая очная встреча глав МИД G7 с начала пандемии состоялась во вторник, 4 мая.

В последние дни из Индии поступают сообщения о крайне быстром распространении коронавирусной инфекции.