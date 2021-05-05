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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
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Глава МИД Индии не будет очно участвовать во встрече G7 из-за подозрения на COVID

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что не будет принимать участие в очной встрече "группы семи" в среду в Лондоне из-за возможного заражения коронавирусом.

"Вчера вечером я узнал, что, возможно, мог заразиться коронавирусом". - написал министр в твиттере.

"В качестве меры предосторожности, а также из уважения к другим, я решил провести свои запланированные встречи в виртуальном формате. Это касается и сегодняшней встречи G7", - отметил находящийся в Великобритании глава МИД Индии.

Индия не является членом "группы семи", но вместе с представителями Южной Кореи, Австралии и ЮАР индийский министр был приглашен на встречу в среду.

Первая очная встреча глав МИД G7 с начала пандемии состоялась во вторник, 4 мая.

В последние дни из Индии поступают сообщения о крайне быстром распространении коронавирусной инфекции.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Субраманьям Джайшанкар Индия Коронавирус G7

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