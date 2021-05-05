Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В результате крушения метромоста в Мехико, по последним данным, погибли 25 человек, сообщает в среду прокуратура мексиканской столицы в своем твиттере.

Надзорное ведомство опубликовало список жертв трагедии. В числе погибших - мальчик 13 лет. Большинство жертв ЧП - мужчины. Прокуратура Мехико также объявила, что тела всех погибших были опознаны и переданы родственникам.

Ранее сообщалось о 23 жертвах обрушения метромоста в столице Мексики.

Метромост, расположенный над проезжей частью проспекта, частично обрушился на машины 4 мая неподалеку от станции Olivos. В момент обрушения по мосту проходил поезд, он расцепился, часть вагонов тоже упала или повисла. Спасательную операцию и разбор завалов ненадолго прерывали из-за увеличения риска новых обрушений.