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Жертвами крушения метромоста в Мехико стали уже 23 человека

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Мехико число жертв обрушения метромоста вместе с поездом достигло 23, сообщила мэр столицы Клаудия Шайнбаум. Об этом сообщает El Universal. Служба спасения сообщила о госпитализации 65 пострадавших.

Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что с места крушения в больницы доставили 49 пострадавших, а всего их около 70 и что погибли 20.

Проспект Тлахуак, на который упал мост и вагоны, закрыт для проезда.

Метромост, расположенный над проезжей частью проспекта, частично обрушился на машины ранее 4 мая неподалеку от станции Olivos. В момент обрушения по мосту проходил поезд, он расцепился, часть вагонов тоже упала или повисла. Спасательную операцию и разбор завалов ненадолго прерывали из-за увеличения риска новых обрушений. Сейчас на месте работает подъемный кран.

Мехико Мексика Клаудия Шайнбаум

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