Таджикистан и Киргизия договорились о юридическом оформлении границы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительственные делегации Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации государственной границы по итогам совместного заседания объявили, какие меры предпримут для урегулирования ситуации.

В частности, стороны согласились использовать для описания некоторых участков проектной линии границы документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года. Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-киргизской границы на этих участках с 5 по 9 мая 2021 года.

Также была достигнута договоренность о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления границы стороны совместно построят, а таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу "Ходжаи Аъло-Ворух" в объезд по восточной стороне населённого пункта Танги (Капчыгай). Статус данного участка будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.

Для ускорения начала строительства указанной автомобильной дороги топографическим рабочим группам было поручено совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях практического использования Баткенского района.

Страны согласились приступить к проектному описанию линии прохождения таджикско-киргизской Государственной границы на участке Ворух после завершения строительства автомобильной дороги "Ходжаи Аъло-Ворух" в объезд по восточной стороне населённого пункта Танги (Капчыгай).

В Киргизии 5 мая сообщили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение между военными двух стран.

Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между военными Киргизии и Таджикистана продолжались 30 апреля и 1 мая. В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.