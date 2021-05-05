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В Киргизии сообщили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Жители Баткенской области Киргизии, эвакуированные из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, возвращаются в свои дома, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь областной администрации Чолпон Бердикулова.

"Ситуация в области стабилизировалась, обстановка спокойная, эвакуированные жители возвращаются в места своего постоянного проживания", - сказала Бердикулова.

По данным Баткенской областной администрации, ранее свыше 60 тыс. граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома.

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"В область продолжает поступать гуманитарная помощь для пострадавших во время вооруженного конфликта, людям оказывается необходимая помощь. В пострадавших районах продолжают работать медики и представители гуманитарных организаций, в частности "Красного полумесяца", - отметила Бердикулова.

В пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщили "Интерфаксу", что по состоянию на 11:30 (08:30 по Москве) 5 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

В ведомстве также заявили, что во вторник таджикская сторона передала два автомобиля, которые были угнаны гражданами Таджикистана из Киргизии во время конфликта.

По его словам, сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев осматривают объекты пограничной инфраструктуры, получившие повреждения во время конфликта.

По его словам, пограничники организовали патрулирование вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы, части и соединения Пограничной службы, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение между военными двух стран.

Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками Киргизии и Таджикистана продолжались 30 апреля и 1 мая.

29 апреля Генпрокуратура Киргизии по факту столкновений на границе завела уголовное дело по статье "Преступление против мира" УК республики.

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Расследование дела поручили межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры Киргизии.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Позднее в этот же день Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

Согласно сведениям Генпрокуратуры, в результате военной агрессии со стороны Таджикистана уничтожено более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Хроника 29 апреля – 05 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Таджикистан Киргизия Баткенская область

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