В Киргизии сообщили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Жители Баткенской области Киргизии, эвакуированные из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, возвращаются в свои дома, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь областной администрации Чолпон Бердикулова.

"Ситуация в области стабилизировалась, обстановка спокойная, эвакуированные жители возвращаются в места своего постоянного проживания", - сказала Бердикулова.

По данным Баткенской областной администрации, ранее свыше 60 тыс. граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома.

"В область продолжает поступать гуманитарная помощь для пострадавших во время вооруженного конфликта, людям оказывается необходимая помощь. В пострадавших районах продолжают работать медики и представители гуманитарных организаций, в частности "Красного полумесяца", - отметила Бердикулова.

В пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщили "Интерфаксу", что по состоянию на 11:30 (08:30 по Москве) 5 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

В ведомстве также заявили, что во вторник таджикская сторона передала два автомобиля, которые были угнаны гражданами Таджикистана из Киргизии во время конфликта.

По его словам, сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев осматривают объекты пограничной инфраструктуры, получившие повреждения во время конфликта.

По его словам, пограничники организовали патрулирование вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы, части и соединения Пограничной службы, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение между военными двух стран.

Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками Киргизии и Таджикистана продолжались 30 апреля и 1 мая.

29 апреля Генпрокуратура Киргизии по факту столкновений на границе завела уголовное дело по статье "Преступление против мира" УК республики.

Расследование дела поручили межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры Киргизии.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Позднее в этот же день Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

Согласно сведениям Генпрокуратуры, в результате военной агрессии со стороны Таджикистана уничтожено более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.