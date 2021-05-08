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Бишкек заявил о применении пыток в Таджикистане к задержанным из Киргизии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Задержанные во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе граждане Киргизии подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщает киргизский Национальный центр по предупреждению пыток.

"По итогам встреч с гражданами Киргизии, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтверждены факты применения пыток к пострадавшим", - говорится в распространенном сообщении со ссылкой на директора центра Бакыта Рысбекова.

1 мая власти Таджикистана вернули Киргизии десять граждан республики, задержанных во время вооруженного конфликта на границе и находившихся у таджикских военнослужащих.

В правозащитной организации отметили, что с пострадавшими гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола.

"Уже сейчас мы можем сказать, что к ним применялись жестокое обращение и пытки", - заявил глава НЦПП Рысбеков.

По его словам, соответствующая информация будет передана в Генпрокуратуру Киргизии.

Конфликт на границе

28 апреля на киргизско-таджикской границе на водозаборе "Головной" возле киргизского села Кок-Таш произошла стычка между жителями двух стран, которая на следующий день переросла в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 36 человек погибли, пострадали 190. Свыше 60 тыс. граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 ранены.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Хроника 29 апреля – 08 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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