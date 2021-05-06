Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:15Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 788 266+428 733

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

"Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал Кулеба в интервью CNN.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины.

"Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, - это окружение Украины и наступательные операции против Украины", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, так как они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Азовское море Украина Россия Дмитрий Кулеба

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 6 мая

В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК

В КНДР предупредили о возможном заражении COVID-19 через листовки РК

Посольство РФ назвало незаконным военное присутствие США в Сирии

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Экс-чиновники из США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку

Великобритания направит корабли к острову Джерси из-за спора с Францией

Пандемия коронавируса

США поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Джефф Безос назначил дату туристического полета в космос на 20 июля

Пандемия коронавируса

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

Главы МИД G7 назвали поведение РФ безответственным и дестабилизирующим

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');