ЕС готов обсуждать временный отказ от патентов на вакцины от COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия готова обсуждать решение администрации США поддержать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19, но еще предстоят дискуссии в Евросоюзе и во Всемирной торговой организации, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Предложение США об отступлении от авторских прав может быть частью решения (снабжения нуждающихся стран вакцинами - ИФ). Мы готовы это обсуждать, как и другие прагматичные предложения", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Поводом для дискуссии на брифинге стало выступление ранее в тот же день главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европейском университетском институте Флоренции.

Она, в частности, заявила: "Европа экспортирует столько вакцин, сколько доставляет своим гражданам. И чтобы внести ясность, Европа - единственный демократический регион в мире, который экспортирует вакцины в больших количествах. Европейский союз также готов обсуждать любые предложения, которые позволят решить кризис эффективным и прагматичным образом. Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин COVID-19 может помочь в достижении этой цели".

Поясняя слова фон дер Ляйен, Спинант заявила, что в ЕС готовы оценить, как американское предложение может позволить достичь цели "вакцинировать весь мир" и призывают всех производителей вакцин в мире быть такими же "открытыми и справедливыми, как Европейский союз", а также экспортировать как можно больше вакцин остальному миру. Пресс-секретарь сказала, что не в курсе, было ли какое-то предварительное согласование между администрацией США и руководством ЕС о возможности обсуждения исключения из правил. Она просила учесть, что со времени заявления США не прошло и суток, и эта тема обсуждается пока только первые часы.

"Европейские лидеры, конечно, будут обсуждать всё это - вакцины, вакцинацию и т.д. - в ходе предстоящей встречи в Порту (на неформальном саммите ЕС 7-8 мая - ИФ)", - отметила Спинант. По ее мнению, можно ожидать, что в дискуссиях акцент будет сделан на эту тему.

Ранее сообщалось о заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша - он считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе в мире от патентов на вакцины против коронавируса COVID-19. В администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины против COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.