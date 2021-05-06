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Германия отвергла предложение США отказаться от патентов на вакцины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германия выступила против поддержанного США предложения отказаться от патентов на вакцины от COVID-19, сообщает BBC News.

Правительство Германии заявило, что "защита интеллектуальной собственности является источником инноваций и должна оставаться таковой".

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Ранее Европейский союз заявил, что готов обсудить это предложение, и некоторые государства поддержали его. Сторонники этого плана говорят, что это позволит большему числу фармкомпаний производить жизненно важные вакцины. Они утверждают, что отказ от патентов увеличит доступ к вакцинам против коронавируса в более бедных странах.

Но противники (в том числе производители лекарств) считают, что это может не иметь желаемого эффекта.

Первоначально идея была предложена Индией и Южной Африкой, которые входят во Всемирную торговую организацию (ВТО) - межправительственном органе-регуляторе, способствующем развитию глобальной торговли. Они настаивали на временном снятии защиты интеллектуальной собственности на вакцины. Это предложение не встретило поддержки со стороны предыдущей администрации США Дональда Трампа, а также Великобритании и ЕС.

Хроника 09 января 2020 года – 06 мая 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕС коронавирус ЕС США

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