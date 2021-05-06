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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
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Евросоюз распределил между своими странами 200 млн доз COVID-вакцин

Такой же объем вакцин ЕС направил другим государствам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз к настоящему моменту распределил между своими странами 200 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На данный момент в Европейском союзе распространено около 200 млн доз вакцин. Этих препаратов достаточно, чтобы вакцинировать хотя бы одной дозой более половины взрослого населения Европы. Ни Китай, ни Россия даже близко не подошли (к такому результату - ИФ)", - сказала она.

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Фон дер Ляйен отметила, что столько же вакцин - 200 млн доз - Европа экспортировала в другие страны мира.

"Кто-то может сказать, что такие страны, как США и Великобритания, поначалу были быстрее. Но я говорю, что Европа достигла этого успеха, оставаясь открытой для мира. В то время как другие держат производство вакцин для себя, Европа является основным экспортером вакцин во всем мире. К настоящему времени в остальные страны отправлено более 200 млн доз вакцин, произведенных в Европе", - подчеркнула она.

При этом глава Еврокомиссии выразила уверенность, что Евросоюзу удастся достичь поставленной цели, чтобы в июле 2021 года было вакцинировано 70% взрослого населения Европы.

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"Экспорт из Европы идет в более чем 90 стран мира, в том числе и через механизм COVAX. Поставки идут нашим близким союзникам, таким как Канада и Великобритания. На сегодняшний день наши британские друзья получили в общей сложности 28 млн доз. В Японию отправлено 72 млн доз. А также много миллионов доз (направлено - ИФ) нашим друзьям в Сингапуре, Мексике или Колумбии - и это лишь некоторые из них. Европа сегодня - аптека мира", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, в скором времени Брюссель может подписать контракт с компаниями BioNTech и Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины.

"Я рада сообщить вам, что мы близки к подписанию нового контракта с компаниями BioNTech и Pfizer. В период с конца года до 2023 года они поставят 1,8 млрд доз вакцин. За этим последуют и другие контракты", - убеждена она.

Хроника коронавируса. Май.

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Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус ЕС

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