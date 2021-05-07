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Китай заявил, что большая часть его падающей ракеты сгорит в атмосфере

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Большая часть обломков отработавшей ступени тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" сгорит при повторном входе в атмосферу, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"29 апреля ракета-носитель "Чанчжэн-5В" успешно вывела на орбиту базовый модуль космической станции. Китай внимательно следит за повторным входом в атмосферу ступени ракеты. Как известно, эту ракету проектируют с использованием особых технологий, и ее наибольшая часть сгорит в процессе повторного входа в атмосферу, вероятность нанесения вреда авиации и наземным объектам очень низка", - заявил Ван Вэньбинь на брифинге в пятницу.

Китай 29 апреля запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут нанести ущерб наземным объектам. По данным Космического командования США, она войдет в атмосферу в районе 8 мая.

Китай Чанчжэн-5В Long March 5B

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