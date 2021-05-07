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"Роскосмос" заявил, что ступень китайской ракеты упадет в Тихий океан

"Роскосмос" заявил, что ступень китайской ракеты упадет в Тихий океан
Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ступень китайской ракеты Long March войдёт в атмосферу Земли над Тихим океаном в ночь на 9 мая, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщали, что следят за ступенью. По данным "Роскосмоса", опасности для территории России нет.

Отмечается, что по предварительной информации, часть конструкций ступени сгорят в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 м.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля весом 22,5 тонны с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Роскосмос Тихий океан Китай Long March Чанчжэн-5В

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