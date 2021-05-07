ЕС встревожила реакция талибов на вывод войск США и НАТО из Афганистана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз признает проблемы, которые возникают после вывода войск США и их натовских союзников из Афганистана, озабочен реакцией талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) и будет стремиться сохранить позитивные перемены, произошедшие в этой стране.

"США и союзники по НАТО объявили о выводе войск из Афганистана самое позднее в сентябре, и это вызывает некоторые вопросы, которые мы обсуждаем на уровне Евросоюза", - заявил в пятницу журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Он сообщил, что тема Афганистана после вывода войск западных стран будет обсуждаться на Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе.

"Мы озабочены реакцией "Талибана" на это объявление, - признал собеседник журналистов, выступавший на условии анонимности. - Мы будем стремиться поддержать результаты социально-политического прогресса, достигнутого в Афганистане за последние два десятилетия, особенно в части положения женщин. Имея это в виду, мы будем обсуждать ситуацию в Афганистане и внимательно следить за ее развитием".

Союзники НАТО приступили к выводу войск из Афганистана 29 апреля. Всего на афганской территории к тому времени оставалось около 2,5 тыс. американских солдат, а также – еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента США покинут страну.

Администрация президента Джо Байдена планирует завершить вывод войск к 11 сентября. Прежняя американская администрация хотела вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с талибами. Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.