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США высадили в Эстонии воздушный десант в рамках учений в Европе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США в рамках учений Swift Response высадили в Эстонии в ночь на субботу воздушный десант на аэродроме Нурмсе (Nurmse).

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии Лииз Ваксманн (Liis Vaksmann), "десант насчитывал до 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США, была также сброшена боевая техника и снаряжение".

Десант был доставлен самолетами, прибывшими в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Высадка была проведена в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

Днем 8 мая американские солдаты на вертолетах будут переправлены из Нурмсе на Центральный полигон.

В субботу учения посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи (Christopher M. Cavoli), командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла (Michael E. Kurilla) и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью (Christopher Donahue).

Как сообщила ранее пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, рамках Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях принимают участие около 2 500 военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Из эстонских частей в учениях принимают участие 1-я пехотная бригада вместе с дислоцированной в стране боевой группой союзников НАТО и Командованием специальных операций.

Учения Swift Response являются составной частью серии учений США Defender Europe 21, крупнейших американских учений в Европе за последние 25 лет. Они будут проходить одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих. Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции пройдут в Болгарии и Румынии.

Их целью является отработка оперативной переброски сил США в горячие точки, а также готовности национальных сил и инфраструктуры принимать союзников.

Учения Swift Response завершатся 14 мая.

Эстония США Swift Response

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