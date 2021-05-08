Белый дом признал, что десятки граждан пострадали от "гаванского синдрома"

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Белый дом впервые признал, что десятки американских граждан по всему миру пострадали в странных инцидентах, которые стали известны как "гаванский синдром".

"На данный момент мы не знаем, что вызвало эти инциденты, которые имели ограниченное действие и происходили в основном за рубежом", - цитирует АBC News пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Гаванским синдромом" условно назвали симптомы, появившиеся у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Они стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. В 2018 году американские дипломаты в Китае также сообщили о схожих проблемах со здоровьем.

Ранее представитель Совета национальной безопасности подтвердил, что администрация президента США начала проверку, чтобы выяснить не было ли зафиксировано других подобных случаев.

В прошлом месяце представители Минобороны США представили отчет в Сенат и Комитет Палаты представителей Конгресса США по вооружённым силам о нескольких эпизодах, о которых не было известно ранее.

АBC News отмечает, что ранее Госдеп сообщал о случаях на Кубе, в Китае, Узбекистане. Как следует из частично рассекреченного в феврале отчета, подобный эпизод зарегистрирован и в России. При этом, по данным СМИ, подобное происходило и в других странах, в том числе и в самих США, например, в окрестностях Вашингтона.

Впервые о синдроме стало известно в 2016 году, когда пострадали несколько сотрудников посольства США в Гаване. И хотя до сих пор нет точной информации, что с ними произошло, Госдеп считает наиболее вероятной версию "направленного радиочастотного излучения".