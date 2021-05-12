Орбиту МКС увеличат 20 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличат 20 мая на 350 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19", сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"В 20:01 по московскому времени в автоматическом режиме состоится включение двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", которые проработают 180 секунд, а импульс составит 0,2 м/с. После проведения данного манёвра средняя высота МКС увеличится на 350 метров и составит 419,72 км", - сообщили в госкорпорации.

По завершении коррекции максимальная высота орбиты составит 438,22 км, минимальная - 417,73 км.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.