День Победы отметили в Берлине возложением цветов в Трептов-парке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - День Победы отметили в Берлине традиционным возложением цветов в Трептов-парке, где находится братское кладбище и мемориал со скульптурой бронзового солдата.

Утром в воскресенье к мемориалу пришли представители посольства России во главе с послом Сергеем Нечаевым. Также мемориал в этот день посетил госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, представители федеральных земель ФРГ, политических партий и городской администрации.

Послы стран СНГ, ветераны, проживающие в Берлине, представители церкви в воскресенье, как и всегда, приняли участие в памятном мероприятии. В Трептов-парке находится самый известный на территории Германии советский мемориал.

Еще одним местом сбора соотечественников в этот день в Берлине считается мемориал в парке Тиргартен, туда сегодня также пришли граждане с цветами почтить память павших на войне.